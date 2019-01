Parcheggio selvaggio sul posto dei disabili? La multa te la danno i bambini

“Non trovo posto, mi devo fermare solo per cinque minuti… e parcheggio sul posto disabili”. E arriva la multa, ma quella che fa male, perché a pagare è la tua coscienza se a dartela è un bambino delle elementari.

Succede a Malnate dove i bimbi della scuola primaria Battisti partecipano ad un progetto patrocinato dal Comune dove a ciascun studente viene dato un blocchetto di multe da staccare se qualche automobilista fa il furbetto, per usare un eufemismo.

La notizia di una “contravvenzione particolare” staccata da uno scolaro è stata infatti postata proprio dalla madre di uno dei bimbi, che su facebook ha spiegato l’accaduto:

Anche stasera il parcheggio destinato alle persone con disabilità sotto casa mia era occupato dall’ennesimo senza tagliando (2 sere su 2… Iniziamo bene!).

Qui capita spesso essendoci scuola/bar/edicola, si passa dagli avventori dei “5 minuti” a quelli che lasciano l’auto tutta la notte… Tanto mica serve a qualcuno quel posto dopo una certa ora, dove devono andare questi handicappati la sera?

Così ho chiesto a Jacopo e ad un suo amico di aiutarmi mettendo una di queste multe che hanno distribuito a scuola qualche tempo fa.

Erano entusiasti e hanno insistito per scendere con me a metterla sul parabrezza dell’auto.

Certo non mi illudo che questa persona povera di neuroni comprenda, ma sono certa che questi due bambini, da adulti, non avranno nessun problema a “fare 5 metri in più”.

Grazie Jacopo e Tommy.