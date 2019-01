Paris domina a Kitzbuhel

(Foto Facebook – Dominik Paris)

Terzo successo per Dominik Paris sulla Streif, una delle piste più affascinanti di tutto il calendario dello sci alpino, a Kitzbuhel in Austria.

Dopo una vittoria in discesa libera e una in superG sulla pista austriaca, l’azzurro si ripete in libera, vincendo con il tempo di 1’56”82 davanti allo svizzero Beat Feuz, dietro di 20 centesimi.

Una vittoria da fenomeno della velocità per l’alto atesino, in condizioni difficili tra neve e visibilità.

Quarto e a un soffio dal podio l’altro italiano Christof Innerhofer, che ha assaporato a lungo la medaglia di bronzo ma sorpassato da Otmas Striedinger, sorpresa di giornata.