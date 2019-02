Fenomeno Paris: è campione del mondo in SuperG

I Mondiali di sci alpino di Åre, in Svezia, si sono aperti in maniera trionfale per l’Italia: dopo il clamoroso argento colto dall’olimpionica Sofia Goggia nel SuperG femminile di ieri – martedì 6 – con la campionessa lombarda praticamente al rientro dopo un infortunio, oggi gli azzurri hanno centrato la prima medaglia d’oro.

Il merito è di Dominik Paris, 29enne nato a Merano, che ha battuto tutti i grandi specialisti della velocità nel SuperG maschile. Il carabiniere altoatesino, arrivato in splendida forma all’appuntamento iridato (tre vittorie in stagione in Coppa, compresa la mitica libera di Kitzbhühel), ha battuto l’austriaco Kriechmayr e il francese Clarey, secondi a pari merito ad appena 9 centesimi dall’azzurro. Foto: FB Italia Team

Quarto posto per l’altro grande uomo-jet dell’Italia, Christof Innerhofer, l’ultimo campione del mondo azzurro (nel 2011 in discesa libera), prima di quest’oggi. Ottavo l’altro azzurro al traguardo, un ottimo Mattia Casse; eliminato invece Marsaglia.

La gara di Åre si è disputata in condizioni non semplici di visibilità, e il sole uscito nel corso della gara ha dato una chance in più ai concorrenti meno favoriti e partiti con numeri alti. Diversi i ritiri, anche eccellenti, ma nulla ha scalfito la sicurezza di Paris che nonostante una sbavatura nel finale è stato il più veloce di tutti. Domani – giovedì 7 – giornata senza assegnazione di medaglia; venerdì 8 invece si disputeranno le due gare – discesa e slalom – valide per la combinata femminile. Dove le azzurre saranno di nuovo in agguato.