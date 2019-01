Pedone investito in corso Sempione

Un uomo di 40 anni è stato investito in corso Sempione a Gallarate, alle 6.15 del mattino.

È successo all’altezza dell’incrocio con via San Rocco, sul posto sono intervenute ambulanza, automedica e Polizia. L’uomo è stato poi portato in ospedale in codice giallo: ferito ma non in immediato pericolo di vita.