“Poesia e civiltà”, il nuovo album di Giovanni Truppi

Cantautore ispirato, Giovanni Truppi è un polistrumentista e cantante che per stile e liriche rievoca i grandi del cantautorato italiano degli anni ’70. La sua forma canzone è profonda, provocatoria, complessa, imprevedibile e mai banale così come ci dimostra questo primo brano “L’unica oltre l’amore”, inedito disponibile da venerdì 19 gennaio in tutti gli store digitali che farà parte del nuovo album di Giovanni Truppi dal titolo “Poesia e civiltà”, primo lavoro in uscita per Virgin Records (Universal Music Italia) il 22 marzo.

“A volte sento il bisogno di fare il punto con me stesso su chi sono e quali siano le cose più importanti per me – racconta Giovanni Truppi – Tra tante risposte passeggere, la sola che rimane sempre è quella di cui parlo in questa canzone e cioè che l’empatia nei confronti dei più deboli è l’unico motivo per cui valga la pena, per gli uomini, di unirsi o dividersi tra loro.

Il concetto di identità – da quella religiosa a quella di genere – è un tema centrale in questi anni di individualismo e atomizzazione sociale e questa è una canzone sull’identità – precisa Truppi.

L’identità è anche, a mio avviso, la prima e l’ultima cosa con cui si confronta ogni artista nel suo lavoro ed anche per questo motivo sono felice che questo sia il primo brano di “Poesia e civiltà” a vedere la luce e cominciare a raccontare questo disco.

‘L’unica (cosa) oltre l’amore’ è infatti una presa di posizione politica e romantica, poetica e civile”.

Pochi giorni dopo la pubblicazione del nuovo album “POESIA E CIVILTÀ”, Truppi porterà il nuovo album in giro per le principali città italiane. Il tour, organizzato da Ponderosa Music&Art, prenderà il via il 4 aprile da Terni e proseguirà nelle principali città italiane fino a maggio.

Questo il calendario completo:

04 Aprile – Terni @ Sala dell’Orologio DATA ZERO

05 Aprile – Caserta @ Smav Factory

06 Aprile – Bari @ Casa delle Arti

11 Aprile – Roma @ Monk

12 Aprile – Pisa @ Lumiere

13 Aprile – Bologna @ Locomotiv

17 Aprile – Milano @ Santeria Social Club

20 Aprile – Prato @ Capanno Blackout

9 Maggio – Torino @ Hiroshima Mon Amour