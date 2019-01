Processo “rimborsopoli”, tra gli assolti l’ex assessore Luca Ferrazzi

Tra i tanti politici condannati, sono 57 quelli che hanno viste confermato l’impianto accusatorio, ci sono anche 5 imputati che sono stati assolti per non aver commesso il fatto dal Tribunale di Milano nell’ambito del processo “rimborsopoli” al Pirellone per spese non giustificate.

Tra questi anche l’ex consigliere e assessore Gallaratese Daniel Luca Ferrazzi assolto dai giudici “perché il fatto non sussiste”.

Con ferrazzi sono stati assolti anche Romano Colozzi, Carlo Maccari, Massimo Ponzoni e l’ex presidente del Consiglio Paolo Boni che si è visto anche dichiarare la prescrizione per alcuni capi di imputazione.