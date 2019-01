Una serata di liscio con la Flou Band

Appuntamento al Canonica Dancing (Via Per Duno 4) per una serata tutta da ballare giovedì 17 gennaio. Alex Bolamperti ,Gabriele Todeschini e tanti volontari dell’AVIS organizzano una serata con la Flou Band: una delle famose e conosciute orchestre di liscio per una serata con ballo e intrattenimento. L’intero ricavato dove l’intero incasso verrà donato a favore dell’associazione Avis Medio Verbano di Cittiglio.