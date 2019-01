Si scontrano auto e autobus, traffico in tilt

Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto questa sera, martedì in via Dalmazia a Varese, quartiere valle Olona.

Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale che sta rilevando l’incidente e regolando il traffico che è completamente bloccato nell’intera zona.

Sul posto sta operando – attorno alle 18 di martedì – anche un’ambulanza della Croce Rossa italiana di Varese oltre all’automedica. Le condizioni della persona coinvolta – una donna di 26 anni – sono compatibili con un codice di gravità verde.