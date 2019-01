Terremoto nella notte nel Ravennate

Una scossa di terremoto di magnitudo 4,5 è stata avvertita nel Ravennate. Il movimento si è registrato a mezzanotte e tre minuti con epicentro a 11 chilometri a Est dal capoluogo, nella zona tra Cesena e Forlì, con una profondità di 25 chilometri.

IL sisma è stato avvertito distintamente anche in Veneto e in Friuli. Al momento non si registrano danni a persone o cose.Il Sindaco di ravenna ha sospeso, per oggi, le lezioni scolastiche.

In giornata, le squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile effettueranno tutte le verifiche per valutare l’entità dei danni.

Dopo la prima scossa, la terra ha continuato a tremare :l’ultimo movimento è stato registrato qualche minuto prima delle cinque.