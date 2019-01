Da Topolino al Corso di fumetto per ragazzi

In libreria Millestorie il “Corso di fumetto per ragazzi” dedicato a giovanissimi con la passione per il disegno, i fumetti e la lettura.

A tenere la lezione, in programma per domenica 13 gennaio dalle ore 11.30 alle 13 sarà Emmanuele Baccinelli, illustratore di Topolino e docente all’Accademia di Belle arti di Novara.

A lui il compito di insegnare ai partecipanti a disegnare come un vero illustratore, in poche semplici mosse!

L’attività è rivolta ai ragazzi dai 9 anni in su.

Per maggiori informazioni, contattare la libreria di via Pompeo Saibene scrivendo a libreriamillestorie@gmail.com.