Torna ad Avigno Con(i)cittadini, l’incontro tra la Giunta e i varesini

Progetto Concittadino organizza il secondo incontro nei quartieri di Varese: questa volta l’associazione scaturita dalla lista civica ora in maggioranza al comune di Varese ha scelto la Sala Comunale di Avigno, in via Oriani 121, per promuovere un dialogo diretto tra i cittadini e l’amministrazione nei quartieri, con chi li vive e li fa vivere ogni giorno.

Insieme a Dino De Simone, assessore ad Ambiente, Benessere e Sport ed espressione di Progetto Concittadino in giunta, ci saranno anche Rossella Dimaggio, assessore ai Servizi Educativi e Roberto Molinari, assessore ai Servizi Sociali: tre componenti della giunta che, attraverso l’incontro, potranno dialogare e rispondere alle domande dei varesini.