Parte da Sant’Ambrogio il tour di Progetto Concittadino

Il primo appuntamento si terrà al Circolo di Sant’Ambrogio, in Piazza milite ignoto 5, venerdì 9 novembre 2018 alle 20.30 e sarà dedicato ai quartieri di S. Ambrogio, Sangallo, Fogliaro, Bregazzana, La Rasa e Sacro Monte.

Ma il percorso del nuovo Tour di Progetto Concittadino, la lista civica che è in maggioranza in consiglio comunale a Varese e esprime un assessore, Dino de Simone (al centro nella foto), e un consigliere comunale Enzo La Forgia (a sinistra nella foto), durerà un anno e mezzo, e in questa circostanza i cittadini potranno dialogare con le istituzione e mettere in relazione i bisogni di un quartiere con capacità di risposta.

«Ad ogni incontro ci saranno i rappresentanti istituzionali di progetto Concittadino – spiega Enzo La Forgia – il sottoscritto e De Simone, insieme a una figura legata al territorio che incontreremo»

Perchè si comincia da sant’Ambrogio? «Non c’è un motivo particolare – precisa La Forgia – quello di sant’Ambrogio è solo un inizio: ospite sarà Daniele Zanzi perchè è di sant’Ambrogio, noi però invitiamo tutti gli assessori per raccogliere le proposte e conoscere la zona dagli abitanti dei quartieri di S. Ambrogio, Sangallo, Fogliaro, Bregazzana, La Rasa e Sacro Monte. Non è argomento prefissato, ma un modo stabilire una relazione diretta. noi speriamo che le occasioni non siano solo spunto per dire cosa non va, ma un modo per partecipare».