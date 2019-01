Tracce, mostra d’arte all’Iris

Mostra d’arte all’Iris, presso l’Aloisianum di via Gonzaga. Il titolo è “Tracce: è importante lasciare un segno”: opere pittoriche realizzate dagli utenti durante le attività creative del Centro Socio Educativo.

Domenica 20 gennaio è l’ultimo giorno di apertura della mostra, orari 9.00-12.30 e 15.00-18.30.

«Quest’esposizione è frutto di anni di percorsi artistici, vi sono opere che hanno oramai qualche annetto ed opere più recenti realizzate in una vera e propria attività: ArteFuori. Di quest’ultima fa parte tutta la collezione ispirata alla corrente impressionista. Gli elaborati prodotti all’interno del percorso “Osservazioni sugli alberi del parco” realizzato in collaborazione con Marika Brocca, nascono dalla volontà di scoprire come alcuni dipinti famosi hanno molto in comune con noi e con il nostro quotidiano. Le opere impressioniste diventano così spunto di riflessione sulla luce, sul colore, sul gesto e il segno; la copia e la rielaborazione del paesaggio che esiste intorno a noi, come gli alberi che si vedono dalla finestra, rafforzano il legame che abbiamo con questa realtà. Realtà che non si percepisce solo con gli occhi, ma soprattutto con il cuore…E con il cuore vanno guardate anche queste opere. Non ci sono parole per poter descrivere il benessere e la soddisfazione degli Artisti quando decidevano che la loro “creatura” fosse finita, soprattutto nelle opere in cui è stata richiesta sia concentrazione che tempo. Inoltre abbiamo intensificato questo laboratorio con un’altra attività specifica: Fantasia, dove il nome stesso Vi fa capire la voglia di sperimentarsi con i più svariati materiali (tra cui anche un tocco di follia)».