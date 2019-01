Un caffè con Toni Capuozzo

Il prossimo appuntamento con il Caffè degli Alpini, ciclo di incontri organizzato dal gruppo Alpini di Varese racconterà “storie di vita” insieme ad un famoso inviato in zone di guerra, Toni Capuozzo.

L’ospite della serata, giornalista e inviato televisivo che nella propria carriera vanta collaborazioni con Panorama, Epoca, e la trasmissione televisiva Mixer, da sempre lavora per raccontare storie importanti, interessandosi in particolare di mafia e di guerra: ha seguito in particolare, per Mediaset, le guerre in Excel, Somalia, Medioriente e Afghanistan.

Durante la serata Capuozzo racconterà aneddoti sui suoi reportages di guerra. L’appuntamento è per sabato 19 gennaio alle 17.30 nella sede del gruppo alpini di Varese, in via degli Alpini 1 a Varese. L’ingresso è libero.