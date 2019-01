Un protocollo sperimentale per contrastare il bullismo

Venerdì 18 gennaio alle ore 9.30, a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia (Sala Pirelli), si terrà il primo convegno nazionale organizzato da I.N.C.S. European Institute of Neurosciences and Forensic Crime Studies – sezione medico scientifica di E.S.I.A.F. (European Society for Inclusion Against social Fragilities) – in collaborazione con Consiglio regionale dal titolo “Not Bullying, Yes Empathy! – Bullying cyberbullying and new forensic neurosciences”.

L’incontro è rivolto a operatori delle scuole, della medicina e della sanità, esperti di psicologia, sociologia e diritto e in particolare a tutti coloro che operano nell’ambito della criminologia e delle neuroscienze forensi e in attività di sensibilizzazione sociale, e ha tra gli obiettivi la presentazione di un protocollo sperimentale scientifico/sociale che possa contribuire alla risoluzione del problema.

Norberto Midani, attore formatore specialista nella comunicazione verbale, si occuperà di dirigere e moderare la giornata che prevede gli interventi di Francesca Brianza Vice Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia, forte sostenitrice dell’iniziativa, Silvia Piani, Assessore alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, Adriana Battaglia, consigliere del MIUR e delegata CEE in materia di bullismo e cyberbullismo che parlerà dell’epidemiologia dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; Franco Posa, criminologo e neuroscienziato forense, si occuperà di valutare la sempre più stretta relazione tra neuroscienze forensi e attività di contrasto a bullismo, cyberbullismo e comportamenti antisociali: tale interesse di studio recente e innovativo è sorto in un momento di particolare incremento per il crescere dal punto di vista epidemiologico di sempre maggiori casi del fenomeno sociale di cyberbullismo e bullismo.

L’applicazione di innovative metodologie di studio del metabolismo cerebrale -e di tutti gli aspetti morfologici cerebrali- in relazione al comportamento criminale o antisociale, risulta essere tra le più recenti opportunità di studio con risvolti applicativi non solo in termini scientifici ma con notevole interesse anche nelle applicazioni giuridiche ed operative.

L’argomento sarà trattato anche sotto l’aspetto economico con l’intervento di Mirko Meneghelli del Dipartimento Scienze Economiche dell’Università di Verona, che analizzerà i costi sociali dei reati e dei vantaggi e benefici dell’intervento preventivo, e dell’avvocato Donatella Sportiello, che discuterà e analizzerà gli aspetti giuridici dell’argomento e la responsabilità giuridica che ne deriva.

Momento culminante della giornata sarà la presentazione del protocollo sperimentale di ricerca “#IONONSONOCOSI”.

Roberto Bulegato, Art Director ed esperto in comunicazione sociale e Luca Solbiati, Musicista e Produttore, hanno negli ultimi mesi lavorato sotto la direzione del Comitato Scientifico E.S.I.A.F. – European Society for Inclusion Against social Fragilities – associazione di promozione sociale, promotrice e sostenitrice dell’iniziativa per strutturare e costruire il progetto di sensibilizzazione sociale che si traduce in un protocollo sperimentale, validato per la prevenzione del fenomeno, replicabile a livello nazionale.

La campagna di informazione e sensibilizzazione sociale adotta linguaggi innovativi (tipici dei millennials) e attraverso l’uso di forme artistiche impiegate come mezzo di comunicazione (musica, cabaret, teatro, cinematografia) si propone di raggiungere tutte le componenti sociali del territorio in modo da attivare una metodologia di intervento che possa formare ed informare attraverso metodi di comunicazione empatica operatori del territorio e società civile, al fine di far emergere casi di bullismo e cyberbullismo.

Il convegno è realizzato in collaborazione con MIUR e Regione Lombardia e ha il patrocinio del Parlamento Europeo e dell’Università degli Studi dell’Insubria.

