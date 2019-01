Da Venezia al mondo: a Thinking Varese Map Studio

Per “Thinking Varese. Testimonianze di architettura”, il prossimo incontro in programma è con Map studio, studio di architetti associati nato a Venezia nel 2004 dalla collaborazione tra gli architetti Francesco Magnani e Traudy Pelzel.

L’appuntamento è per mercoledì 23 gennaio 2019 alle 19 nel salone Impero di villa Panza.

COS’E’ MAP STUDIO

MAP Studio ( www.map-studio.it ) nasce a Venezia nel 2004 dalla collaborazione tra gli architetti Francesco Magnani e Traudy Pelzel e coniuga attività professionale e di ricerca per soggetti pubblici e privati.

Tra i principali progetti il recupero di Torre di Porta Nuova all’Arsenale di Venezia (2006-2011), intervento vincitore nel 2011 del Premio Pietro Torta per il Restauro di Venezia, insignito di menzione d’onore al premio Architettura della città di Pirano, nominato al Mies van der Rohe Award 2013; il recupero di un Casale a Ferrara (2006-2012), finalista alla Medaglia d’oro dell’Architettura Italiana 2015; la pensilina al capolinea del Tram a Piazzale Roma a Venezia (2014-2015 – nella foto), finalista Big Mat International Architecture Award del 2017; gli allestimenti della Centrale Idrodinamica e della Sottostazione Elettrica del Polo Museale del Porto di Trieste (2012-2014). Attualmente è in fase di ultimazione un edificio per uffici in un ambito di riqualificazione industriale a Bologna.

Francesco Magnani e Traudy Pelzel, Map Studio

Nel 2014 MAP Studio è stato finalista al BSI Architectural Award e nel 2016 MAP Studio è stato invitato ad esporre un opera alla Summer Exhibition della Royal Academy of Arts di Londra. Nel 2018 ha partecipato a Vatican Chapels, padiglione Nazionale della Città del Vaticano alla 16.ma Biennale di Architettura di Venezia con il progetto del Padiglione Asplund che ospita disegni e plastici di Gunnar Asplud per la Woodland Chapel di Stoccolma, e nello stesso anno ha vinto il Premio Architetto Italiano 2018 del CNAPP.

I lavori di MAP Studio sono stati pubblicati dalle principali riviste italiane e straniere tra le quali Casabella, Bauwelt, AMC Interieurs, Edilizia e Territorio, BOB International Magazine of Space Design.

COS’E’ THINKING VARESE

“Thinking Varese” è un’azione pionieristica iniziata più di un decennio fa, un segnale forte di apertura alla società civile con un’attenzione particolare al territorio, hanno generato un confronto/dibattito continuo e in progress.

Ad oggi, grazie alle attività organizzate dall’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Varese, la città capoluogo e il territorio della nostra Provincia hanno ospitato più di 100 architetti di chiara esperienza e fama internazionale provenienti dall’Italia, dalle principali nazioni europee, dagli Stati Uniti e dal Sud America, all’interno dei cicli di conversazioni “Amiamo Varese” (in concomitanza del 50°anniversario di fondazione dell’Ordine nel 2012), “Going Public” (2013), “Thinking Varese” dal 2014 ad oggi e “RE-Thinking Varese” (2017) organizzato in collaborazione con il Comune di Varese, focalizzato intorno ai temi del Riuso.

“Thinking Varese” è organizzato grazie alla collaborazione del FAI-Villa e Collezione Panza di Varese, alla Partnership Istituzionale del Comune di Varese, della Provincia di Varese, al Patrocinio del CNA Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, dell’Ordine degli Ingegneri Provincia di Varese, del Collegio Geometri Provincia di Varese, dell’ANCE Varese Associazione Nazionale Costruttori Edili, e grazie al Main Sponsor Telmotor.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

20 FEBBRAIO

Martino Pedrozzi (Svizzera)

http://pedrozzi.com/it

13/20 MARZO (in attesa di conferma e giorno nel mese di marzo da definire)

Rafael De La Hoz (Spagna)

http://www.rafaeldelahoz.com/

24 APRILE

Dorte Mandrup (Danimarca)

https://www.dortemandrup.dk/

15 MAGGIO

Flores Prats (Spagna)

http://floresprats.com/

GIUGNO (giorno del mese da definire)

Carla Juacaba (Brasile)

https://www.carlajuacaba.com.br/