Violenza negli stadi, Giorgetti: “Certezza delle pene e orari regolari”

“Per assicurare la sicurezza sia fuori che dentro gli stadi servono la certezza della pena, la rapidità dei giudizi, le aggravanti specifiche e le misure accessorie. Questo è quanto si può fare su questo tema”. Lo ha affermato Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, nel corso della conferenza stampa sulla violenza negli stadi organizzato alla Scuola superiore di Polizia di Roma, ha detto la sua sullo scottante ed attualissimo tema.

“Un altro punto fondamentale per la sicurezza – aggiunge Giorgetti – è quello che riguarda date ed orari delle partite, che devono essere regolati secondo esigenze precise. In quest’ambito devono impegnarsi le società e le leghe. Per quanto riguarda, invece, il fronte tifosi c’è preoccupazione per la possibile infiltrazione della criminalità organizzata nelle curve. Bisogna lavorare sulle figure degli Slo e degli steward che, in Italia, spesso non hanno gli stessi poteri che hanno i loro colleghi all’estero. Trasferte? Il segnale non è quello di vietarle o di chiudere gli stadi, ma di regolamentare con particolare attenzione la vendita dei biglietti”.