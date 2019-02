Al cinema arriva Coppermen con i suo poteri speciali

Al cinema arriva Copperman per la regia di Eros Puglielli con Luca Argentero. Copperman ovvero Anselmo, è un uomo che viaggia nel mondo con l’innocenza di un bambino e il cuore di un leone. Abbandonato dal padre, che lui crede un supereroe, Anselmo vive con la madre che a forza di ripetergli quanto sia “speciale”, se ne è convinto anche lui. Il suo grande amore è Titti conosciuta a scuola alle 10, 34 minuti e 12 secondi di un giorno speciale e poi inghiottita da un’ assenza troppo lunga. E poi c’è Silvano, il fabbro del paese, arrivato non si sa da dove, suo padre putativo e mentore. Uno che ha poche parole e una pistola. E che è diventato suo amico dalle 11 e 47 minuti del 12 aprile 1991. Grazie a lui, Ans

10 giorni senza mamma è il nuovo film di Alessandro Genovesi, che uscirà nelle sale cinematografiche giovedì 7 febbraio. Carlo (Fabio De Lugi) e Giulia (Valentina Lodovini) hanno 3 figli e, mentre lui è un papà assente, lei ha dedicato la sua vita alla famiglia. Cosa succederà quindi quando la mamma deciderà di prendersi una decina di giorni di vacanza, delegando al marito la gestione familiare?

Clint Eastwood dirige e interpreta Il corriere – The mule, al cinema da giovedì 7 febbraio. Eastwood interpreta Earl, un anziano imprenditore costretto a chiudere la propria attività dopo una vita di lavoro. Per far fronte alle spese deve accettare il primo lavoro che gli viene offerto, per il quale l’unica capacità richiesta è la patente di guida. A sua insaputa, Earl è diventato un corriere della droga, sulle cui tracce ben presto si metterà un tenace agente della DEA (Bradley Cooper).

Remi, un classico del genere per ragazzi, uscirà nei cinema italiani il prossimo 7 febbraio. Il film racconta le avventure del piccolo Remi, che gira la Francia insieme al cantautore Vitalis e ai suoi amici animali, il cane Capi e la scimmietta Joli-Couper.