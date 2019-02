Al cinema con Valerio Mastandrea e Marco Giallini

Giuliano e Tommaso sono amici da trent’anni e li aspettano i quattro giorni più difficili della loro amicizia. Tommaso vive da tempo in Canada e insegna robotica. Giuliano è rimasto a Roma e fa l’attore. Entrambi sono romani “dentro”, seppur con caratteri molto diversi: Giuliano estroverso e pirotecnico, Tommaso riservato e taciturno. E’ questo l’inizio del film “Domani è un altro giorno” con Valerio Mastandrea e Marco Giallini, diretti da Simone Spada. La trama vede Giuliano, l’attore vitalista, seduttore e innamorato della vita condannato da una diagnosi terminale che, dopo un anno di lotta, ha deciso di non combattere più. Ai due amici di una vita rimane un solo compito, il più arduo, quasi impossibile: dirsi addio. E hanno solo il tempo di un lungo weekend, quattro giorni.

Per gli amanti dell’arte, in occasione del cinquecentesimo anniversario della sua nascita, Sky Arte propone Tintoretto – un ribelle a Venezia, al cinema dal 25 febbraio. Il documentario sulla vita dello straordinario pittore, scritto da Melania G. Mazzucco, è narrato dalla voce di Stefano Accorsi e promette interessanti spunti per chi ama l’arte.

Simone Godano dirige Croce e Delizia, al cinema dal 27 febbraio, che racconta la storia di due famiglie. I Castelvecchio sono famosi per la loro eccentricità, che ha portato i parenti a disgregarsi. I Petagna, invece, sono di estrazione più umile ma rimangono sempre uniti. Il motivo per cui trascorrono insieme le vacanze estive è presto detto: i due capofamiglia, Tony (Fabrizio Bentivoglio) e Carlo (Alessandro Gassmann) si sposeranno. L’annuncio sconvolgerà gli equilibri in entrambi i gruppi, soprattutto per quanto riguarda i primogeniti, Penelope (Jasmine Trinca) e Sandro (Filippo Scicchitano).

A chi preferisce il brivido suggeriamo Ancora auguri per la tua morte, al cinema dal 27 febbraio. Sequel del celebre Auguri per la tua morte, il film segue ancora le vicende di Tree Gelbman (Jessica Rothe). Oltre a morire ogni giorno, la povera Tree si troverà a fronteggiare nuovi nemici e pericoli…