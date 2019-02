Al Laghetto si impara a giocare a scacchi

Domenica 10 febbraio comincia a Ferno il corso di scacchi per ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado, organizzato dall’Associazione “Amici del Laghetto”. Il corso è completamente gratuito è si terrà la domenica pomeriggio, dalle 15 alle 16.30, per un totale di 4 lezioni, presso l’aula didattica dell’Associazione, in via M.Polo, 40.

(foto d’archivio)

Si tratta della replica della prima, positiva esperienza avvenuta nel 2017 ed anche quest’anno la docenza del corso sarà tenuta da Paolo Collaro, Presidente della Soc. Scacchistica Gallaratese ed Istruttore Nazionale della Federazione Scacchistica Italiana.

Informazioni e iscrizioni presso la Biblioteca comunale di Ferno o ai numeri 0331-242283 / 0331-242285.”