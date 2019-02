Attenta Caronnese, il Sondrio è un cliente scomodo

Il 2019 della Caronnese vive su due binari separati: se in casa il percorso è praticamente netto – tolta la sfida contro il Mantova –, in trasferta i rossoblu non sono ancora riusciti a conquistare una vittoria.

Domenica 24 febbraio (ore 14.30) al “Comunale” di Caronno Pertusella arriverà il Sondrio, neopromossa terribile che già nel girone di andata ha dato a Corno e compagni un dispiacere.

La squadra di mister Achille Mazzoleni vuole restare attaccata alle zone nobili della classifica, tenendo a distanza chi invece punta ai playoff. Proprio per questo serve una vittoria nel prossimo impegno, così da consolidare il posizionamento in graduatoria e sfruttare possibili passi falsi delle dirette concorrenti.

Sugli altri campi, la capolista Como ospiterà per una sfida d’alta classifica la Pro Sesto. Il Mantova sarà impegnato a Ciserano mentre il Rezzato non avrà vita facile a Villa d’Almè.