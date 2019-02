Bambini tutti fuori a giocare con la neve

Come previsto la neve è arrivata, portando qualche disagio agli adulti che devono andare al lavoro, ma anche una gioia immensa nel cuore e negli occhi dei bambini. E nelle mani? Anche!

LA MAGIA DELLA NEVE

Soffice, silenziosa, modellabile. La neve per i più piccoli è un gioco magico: pura meraviglia che cade dal cielo e ricopre ogni cosa. C’è chi la assaggia, chi ci si rotola o ci scivola sopra. Chi la usa per acerrime battaglie a palle di neve o per costruire pupazzi, igloo e ogni forma suggerita dalla fantasia. Una gioia da provare in tutta sicurezza.

IL FREDDO NON DEVE FAR PAURA

Ci sono genitori che in caso di neve preferiscono chiudersi in casa al calduccio con i figli, evitando anche le più brevi passeggiate all’aria aperta per paura di farli ammalare.

Eppure i pediatri consigliano esattamente il contrario: i bambini all’aria aperta corrono molti meno rischi infettivi di quando si trovano in locali chiusi. L’importante è coprirli in maniera adeguata.

Negli ambienti chiusi e poco areati il contatto ravvicinato con altri bambini o altre persone aumenta il rischio di contagio per la maggiore esposizione agli agenti infettivi di quanto non avvenga all’aria aperta, anche se fuori fa freddo.

COPERTURA ADEGUATA IN CASO DI NEVE

Se poi fuori c’è la neve l’ideale è uscire con l’attrezzatura giusta, completa di giacca, pantaloni e scarponcini da neve. O in alternativa indossare comunque delle scarpe impermeabili con un bel calzettone caldo, sciarpa, guanti e cappello. Perché le estremità del corpo (mani e piedi) sono quelle che si raffreddano più facilmente, mentre è importante coprire bene orecchie e gola al fine di evitare otiti e bronchioliti, frequenti in questa stagione.

IL CAMBIO: SEMPRE A PORTATA DI MANO

Se gli indumenti si bagnano giocando nella neve, vanno asciugati tempestivamente, senza aspettare che si inzuppino. Per chi gioca con la neve lontano da casa può essere utile portare in macchina o nella borsa della mamma un cambio completo da indossare in auto o nel locale più vicino appena finito di giocare.

Ma il bello di una nevicata così, alla vigilia del fine settimana, è proprio poter giocare sotto casa, senza prendere l’auto: nel cortile, in giardino, nel parchetto o nei prati più vicini.