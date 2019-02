Caronnese sconfitta a Rezzato

Una sconfitta doppia per la Caronnese a Rezzato.

Gara equilibrata e con occasioni da entrambe le parti, ma il Rezzato ha il merito di passare i vantaggio al 17’ del primo tempo con Lauria, che conclude con il sinistro un’azione manovrata.

Nella ripresa la Caronnese spreca un paio di occasioni e al 41’ subisce il raddoppio: dagli undici metri Sorrentino, entrato poco prima al posto di Sodinha, si procura e realizza il rigore che dà ai bresciani il 2-0 finale.

In classifica il Rezzato, grazie a questa vittoria, guadagna terreno sulla Caronnese, confermando il terzo posto e portandosi a quattro lunghezze sopra Corno e compagni.

In vetta non sbagliano Mantova e Como, con i virgiliani che mantengono due lunghezze di vantaggio grazie al 3-0 sull’Ambrosiana. I lariani rimangono in scia superando con lo stesso risultato il Villa d’Almè. Rinviate al 13 febbraio Pontisola – Scanzorosciate e Pro Sesto – Virtus Bergamo.