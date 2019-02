Caronnese, vittoria con brivido

La Caronnese gioca alla grande, domina per lunga parte della gara il Darfo Boario, si porta sul 3-0 ma nel finale rischia di buttare via la vittoria subendo due reti e rischiando la beffa finale. Per fortuna dei rossoblu la rimonta dei bresciani sbatte sul palo preso da Vaglio, permettendo a Corno e compagni di mettersi in tasca tre punti importanti grazie al 3-2 finale.

Il primo tempo della Caronnese è quasi perfetto: al 9’ Di Munno sblocca la contesa, Villanova raddoppia al 22’ per il 2-0 con il quale si chiudono i primi 45’ di gioco.

Nella ripresa Villanova al 14’ sigla la sua personale doppietta per il 3-0 che sembra chiudere la gara, invece il Darfo ha un sussulto d’orgoglio e in due minuti, al 20’ e al 22’ con le reti di Peli e Spampatti riaprono la gara. La rimonta bresciana si conclude però sul palo preso da Vaglio al 42’, con i rossoblu che possono così tirare un sospiro di sollievo portandosi a casa tre punti importanti.

Sugli altri campi sorride il Como, che vince 1-0 il big match contro il Mantova riuscendo a concretizzare il sorpasso in vetta. Vince di misura la Pro Sesto 1-0 a Olginates mentre il Rezzato viene frenato sul 2-2 sul campo dell’Ambrosiana