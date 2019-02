Il cerchio delle mamme attorno al parto

Il nuovo ciclo di quattro incontri promosso dall’associazione “Mamme in cerchio” è dedicato all’esperienza del parto e quel che accade dopo, dal rientro a casa all’allattamento, senza trascurare i cambiamenti per il corpo delle neo mamme. Gli incontri, come sempre a partecipazione libera e gratuita, si svolgeranno l’ultimo venerdì mattina del mese, dalle ore 10 alle 12, a partire dal 22 febbraio, con Gessica Berton, ostetrica e mamma.

“Gessica è una delle nostre mamme, pronta a condividere la propria esperienza personale ma anche la sua competenza professionale con le altre mamme, com’è nello spirito della nostra associazione”, spiega Giuliana Marchioni, presidente di Mamme in cerchio. Gli incontri con l’ostetrica quindi non seguiranno la classica impostazione di un corso, ma saranno piuttosto dei momenti conviviali in cui le neo mamme, assieme ai loro bambini e alle “tate” dell’associazione, sempre presenti, potranno condividere il proprio vissuto con una professionista.

A cominciare dal primo incontro, quello di venerdì 22 febbraio dedicato ai “Racconti di parto e post parto”: “Poter raccontare un’esperienza così significativa come quella della nascita del proprio figlio è fondamentale per ogni donna – spiega Giuliana Marchioni – per elaborare le difficoltà come la magia dell’incontro”.

Gli incontri successivi entreranno poi più nello specifico di cosa accade al rientro a casa, tra allattamento, cambiamenti vari ed esercizi del perineo, tra teoria e pratica, ma sempre evitando la formula della classica lezione per abbracciare la filosofia di Mamme in cerchio, in un ambiente accogliente di condivisione e convivialità.

Prossimi incontri:

29 marzo “Il ritorno a casa consapevole”

26 aprile “Allattamento: che meravigliosa fatica”

31 maggio “Perineo questo sconosciuto: esercizi prima e dopo il parto”

Tutti gli incontri saranno ospitati nella sede di Mamme in cerchio, in via Volta 44 ad Azzate.

Per maggiori informazioni contattare l’associazione al 348 6646880 oppure consultare il sito www.mammeincerchio.org.