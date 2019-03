Dopo il parto? Il ritorno a casa “consapevole”

“Il ritorno a casa consapevole” è il tema del secondo incontro con l’ostetrica (e neo mamma) Gessica Berton ospitato dagli spazi dell’associazione Mamme in cerchio venerdì 29 marzo alle ore 10.

Il primo, il mese scorso, era dedicato ai “Racconti di parto e post parto”.

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita, per donne in gravidanza e neo mamme con i loro bambini nella piena filosofia dell’associazione che non propone un classico “corso” con l’ostetrica, ma piuttosto un incontro conviviale tra mamme che, assieme ai loro bambini e alle “tate” dell’associazione sempre presenti, potranno condividere il proprio vissuto con una professionista.

Prossimi incontri con l’ostetrica, l’ultimo venerdì del mese, sempre alle ore 10:

26 aprile “Allattamento: che meravigliosa fatica”

31 maggio “Perineo questo sconosciuto: esercizi prima e dopo il parto”

Tutti gli incontri saranno ospitati nella sede di Mamme in cerchio, in via Volta 44 ad Azzate.

Per maggiori informazioni contattare l’associazione al 348 6646880 oppure consultare il sito www.mammeincerchio.org.