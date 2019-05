“Perineo, questo sconosciuto”: dalla teoria agli esercizi

L’ultimo dei quattro incontri con l’ostetrica (e mamma) Gessica Berton promossi dall’associazione Mamme in Cerchio è per venerdì 31 maggio, dalle ore 10 e sarà dedicato al “Perineo, questo sconosciuto”.

Durante l’incontro, rivolto alle mamme e alle donne in gravidanza, l’ostetrica spiegherà l’importanza di allenare il pavimento pelvico prima durante e dopo la gravidanza, con una parte pratica dedicata agli esercizi più adatti da praticare in ogni fase del percorso, dal concepimento alla nascita del bambino e oltre.

La partecipazione all’incontro è per tutti libera e gratuita.

La sede di Mamme in cerchio è in via Volta 44 ad Azzate.

Per maggiori informazioni 348 6646880 oppure www.mammeincerchio.org