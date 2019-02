Croce Rossa: raccolta fondi al supermercato

Domenica 24 febbraio, i volontari della Croce Rossa di Luino e Valli saranno impegnati in una giornata di promozione e raccolta fondi con la collaborazione dell’Ipermercato Carrefour di Luino (via Fornara).

Grazie infatti alla disponibilità del Direttore dell’Ipermercato, saranno allestiti, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, al suo interno alcuni stand: prove pratiche manovre salvavita, bls, uso del defibrillatore con i nostri Istruttori, prove glicemiche e pressioni con le Infermiere Volontarie, trucca bimbi e percorso prevenzione abuso alcool con i Giovani CRI, promozione, raccolta fondi e informazioni per diventare volontari.

E’ un’occasione per conoscere alcune attività della Croce Rossa Italiana, facendo la spesa in un supermercato che sostiene l’impegno che ogni giorno il nostro personale dimostra verso il territorio.

«E’ un bel messaggio di attenzione quello dimostrato dalla Direzione dell’Ipermercato Carrefour di Luino» commenta il Presidente della CRI Luino e Valli, Cav. Pierfrancesco Buchi.

«Siamo grati per questa opportunità di incontro. Da anni abbiamo consolidato la collaborazione con tanti supermercati della zona con cui organizziamo le raccolte alimentari per le famiglie in difficoltà che aiutiamo mensilmente. Questa di domenica 24 febbraio sarà un esperimento nuovo che potremo riproporre anche in altre realtà commerciali. Fare la spesa in una struttura che sostiene la Croce Rossa, e farla con un gesto di solidarietà verso quanto rappresenta il volontariato è un cosa molto bella. Abbiamo bisogno di queste iniziative».