Fontana: “Il presidente Mattarella è una persona estremamente seria”

«Da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ho notato grande interesse e grande attenzione al tema dell’autonomia». Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine della cerimonia di Eusalp 2019.

Fontana ha incontrato il Capo dello Stato in occasione della sua visita a Milano per partecipare all’inaugurazione dell’anno accademico dell’università Iulm e della XXII esposizione internazionale della Triennale di Milano.

«Mattarella è una persona estremamente seria e affronta i problemi seriamente» ha commentato il presidente Fontana.

«Non bisogna creare allarmismi su questioni che non esistono, che possono essere anche solo frutto di posizioni ideologiche, non deve essere un obiettivo di bandiera – ha commentato ministro per gli affari regionali e le autonomie Erika Stefani – L’autonomia differenziata è un’opportunità per tutta l’Italia».

Riguardo al rischio di discriminazioni che l’autonomia potrebbe produrre il ministro ha dichiarato che «probabilmente esistono cittadini di serie A e serie B quando i cittadini non hanno

ricevuto i servizi per una ‘mala gestio’ della Cosa Pubblica. Questo deve essere superato. Se vi sono delle disparità queste non derivano dal regionalismo differenziato perchè fino a prova contraria non c’è ancora. Squadra che perde si cambia».