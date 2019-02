Incidente in galleria a Colmegna, vigili del fuoco in azione

Incidente stradale, giovedì 14 febbraio, intorno alle 23 all’interno della galleria che da Luino va alla frazione di Colmegna, sulla statale 394.

Per cause ancora in fase di accertamento, il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo andando a impattare contro i muri della galleria.

I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere l’uomo.