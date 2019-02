Italia solidale: in aumento i farmaci donati a chi è in difficoltà

Oltre il 10% di farmaci donati in più rispetto allo scorso anno. È il risultato ottenuto dalla GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco che si è tenuta sabato 9 febbraio. In tutto, in Italia, sono state raccolte oltre 420.000 confezioni di farmaci da banco, contro le 376.692 dello scorso anno. L

I medicinali donati aiuteranno più di 539.000 persone povere di cui si prendono cura 1.818 enti assistenzialiconvenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus (+2,9% rispetto ai 1.768 del 2018). Gli enti hanno espresso un fabbisogno pari a 1.040.288 farmaci, che sarà coperto al 40% grazie ai farmaci raccolti durante questa edizione della GRF.

All’iniziativa hanno aderito 4.488 farmacie (+313 rispetto alle 4.175 del 2018, pari a un incremento del 7,5%). L’evento ha coinvolto circa 15.000 farmacisti. I titolari delle farmacie hanno donato oltre 668.000 euro.

I volontari che hanno partecipato al gesto sono stati circa 20.000, 2.000 in più dello scorso anno.