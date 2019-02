La neve non blocca i pullman, ma li rallenta

Mezzi pubblici delle Autolinee Varesine consorzio CTPI in circolazione pur con qualche difficoltà.

In Varese città rallentamenti sono segnalati su un po’ tutte le corse ma le criticità sono registrate, alimento, solo sulle linee A ed H. per le altre si tratta di ritardi.

Sulle corse extraurbane, un paio di ore fa un camion di traverso a Torba ha provocato l’interruzione del collegamento tra Varese e Tradate.

Qualche aggiustamento di corsa si è attuata sia sulla linea N11 sia sulla linea N 10 che collegano Varese a Ponte Tresa lungo la Valgano.Gli autobus procedono solo lungo la statale e non entrano nei paesi. Non verrà effettuata la corsa delle ore 9.25 per poter riallineare gli orari.

A Cuasso si provveduto a gestire il problema neve garantendo comunque i collegamenti.