Arriva la neve

Annunciata da giorni, sembra proprio che arriverà. La nevicata annunciata per venerdì arriverà e porterà sui nostri territori accumuli fino a 20 centimetri. È il centro funzionale monitoraggio rischi naturali della protezione civile di Regione Lombardia ad annunciarlo, diffondendo un’allerta di codice arancione che sta spingendo diversi comuni del nord della provincia a chiudere le scuole elementari e medie mentre tutte le scuole superiori rimarranno regolarmente aperte.

I piani antineve sia dei comuni che dell’intera provincia sta diventando operativo ma il consiglio rimane comunque quello di limitare gli spostamenti non necessari (LEGGI QUI).

Le previsioni meteo

Nel bollettino diffuso alle 13 la protezione civile annuncia che “sono attese precipitazioni da moderate a forti, deboli solo sulla pianura Mantovana, nevose inizialmente sulla pianura occidentale, area Alpina ed Appenninica, con quota neve in rialzo nella seconda parte di venerdì”. Nello specifico si prevedono precipitazioni in estensione a tutta la regione nelle prime sei ore del giorno, nevose a tutte le quote su Alpi e Prealpi. Sui quantitativi attesi in pianura e sulla loro distribuzione permane ancora un moderato grado di incertezza, legato all’intensità delle precipitazioni ed al rialzo dello zero termico previsto.

Ad oggi sono possibili da 0 a 10 centimetri sulla pianura occidentale, con accumuli scarsi o assenti all’interno dell’area urbana milanese. Accumuli maggiori fino ad una ventina di centimetri sono invece previsti su Varesotto, Comasco, Lecchese, Alta Brianza e Pavese. Sui rilievi Alpini la fase acuta delle nevicate è prevista per il pomeriggio e la sera/notte, quando tuttavia si assisterà ad un rialzo della quota neve partendo dalle zone Prealpine orientali, dove al termine dell’evento i fiocchi cadranno oltre i 1200 metri. Le nevicate più abbondanti sono attese sulla Valtellina, Valchiavenna, Orobie ed alta Valcamonica, con accumuli localmente prossimi o superiori a 40 centimetri. Ecco nello specifico le allerte in ogni area della Lombardia

Le scuole chiuse e disagi

L’allerta ha portato diversi comuni a decretare la chiusura preventiva delle scuole elementari e medie mentre gli istituti superiori -la cui competenza è provinciale- rimarranno invece aperti in tutta la provincia. Luino è stata la prima con un’ordinanza ad hoc (LEGGI QUI) e nelle ore successive se ne sono aggiunte altre come Cuasso al Monte, Castelveccana, Maccagno con Pino e Veddasca, Agra, Curiglia, Dumenza, Tronzano, Germignaga e Cremenaga. Diversi sindaci stanno valutando la situazione e ordinanze di chiusure potrebbero essere firmate nelle prossime ore. A Cittiglio invece la decisione è diversa e la spiega il sindaco Fabrizio Anzani con un post su Facebook: “Non farò chiudere le scuole, suggerisco di accompagnare i ragazzi a piedi evitando, per chi può, l’auto”.

Disagi previsti anche nei servizi pubblici, come nella raccolta dei rifiuti. Proprio per evitare disagi sulle strade Convenzione Rifiuti Sesto annuncia che ad Assago Seprio, Bardello, Besozzo, Biandronno, Brebbia, Bregano, Cocuio Trevisago, Gemonio, Golasecca, Sesto Calende, Somma Lombardo e Vizzola Ticino la raccolta delle frazioni di rifiuti previste per venerdì 1 febbraio verrà svolto nella serata di oggi, 31 gennaio, a partire dalle ore 20.00 e si concluderà nelle prime ore della notte.

I rischi possibili

Sulla base dello scenario di rischio neve ad oggi più probabile la Protezione Civile ipotizza che le situazioni di criticità potrebbero essere legate soprattutto a difficoltà, rallentamenti e blocchi del traffico stradale e ferroviario e disagi al traffico aereo, in particolare nella mattina di venerdì. In questo senso per quanto riguarda il gruppo FS è stata già annunciata l’attivazione del piano antineve (LEGGI QUI).

Rischi maggiori potrebbero poi arrivare dal pomeriggio di venerdì a causa del rialzo termico previsto che potrebbe determinare un appesantimento del manto nevoso. Neve più pesante che aumenterà il rischio di caduta alberi e la possibile interruzione di linee elettriche. “Inoltre i quantitativi abbondanti previsti per le zone alpine determineranno un aumento del rischio valanghe che verrà rivalutato nella giornata di domani e nei giorni seguenti”, precisa la Protezione Civile. In ogni caso “si chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde della Sala Operativa di Protezione Civile regionale: 800.061.160 o via mail all’indirizzo: cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it”