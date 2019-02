Il Comitato Regionale rinvia tutte le gare del sabato

In considerazione delle precipitazioni nevose che stanno interessando buona parte della Lombardia, il Crl (Comitato Regionale Lombardo della Figc) dispone la sospensione dell’attività regionale in programma sabato 2 febbraio per quanto riguarda il solo calcio a 11.

La comunicazione riguarda quindi le gare in programma sabato nelle categorie Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, oltre a tutti i campionati giovanili regionali.

Nel comunicato si legge anche:

Si lascia facoltà alle società che ritengono di avere impianti agibili di mantenere la programmazione delle gare previa comunicazione all’Ufficio programmazione gare a seguenti recapiti: FAX – 02/21722233 MAIL – affarigeneralicrl@lnd.it entro e non oltre le ore 16.00 di venerdì 1 febbraio

Per quanto riguarda invece le gare in programma domenica 3 febbraio – ovvero quasi tutte le gare di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, il Comitato darà informazioni di come comportarsi nelle prossime ore.