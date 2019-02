Chiesto il rinvio per Union Villa – Varese

Il Comitato Regionale Lombardo della Figc non si è ancora espresso riguardo alle gare di domenica, ma molti saranno i rinvii a causa della neve scesa sul varesotto e anche sul resto della regione.

Il Varese, che già domenica scorsa non ha giocato contro la Varesina – si recupererà mercoledì 13 febbraio – potrebbe non scendere in campo neanche questa settimana.

Per la gara in programma domenica 3 febbraio (ore 14.30) a Cassano Magnago contro l’Union Villa, è infatti stato chiesto il rinvio.

Anche per i cassanesi sarebbe il secondo rinvio di fila dopo che settimana scorsa la gara si Solbiate Arno contro il Busto 81 è stata interrotta, sempre per neve, al 21′ del primo tempo.

La richiesta è in mano al Comitato Regionale, che difficilmente non accetterà la richiesta di rinvio, anche perché il campo sportivo di Cassano Magnago è coperto dalla coltre bianca e anche in caso di pioggia il terreno di gioco rimarrà inzuppato.

Intanto prosegue il silenzio da parte della società del Calcio Varese. Si attendono i pagamenti delle utenze, delle vertenze, di calciatori e staff, oltre che dei collaboratori e creditori. Tutto fermo, tutto tace e ogni minuto in più di attesa avvicina la società biancorossa al baratro.