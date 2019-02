Palle di neve e teatro, ecco gli appuntamenti del weekend

Cinema, teatro o concerti? Un fine settimana con tanti appuntamenti e per tutte le età in Provincia. Copritevi bene, la neve dovrebbe lasciare spazio alla pioggia ma le temperature restano basse.

METEO

Nel fine settimana la neve dovrebbe trasformarsi in pioggia. Sabato il mattino nuvoloso con piogge nel pomeriggio e in serata. Domenica possibili rovesci al mattino ma via via andrà a schiarirsi con venti da Nord su Alpi e Prealpi – Il Meteo

INCONTRI

Varese – San Biagio e Candelora: domenica si benedicono gola e “pancione”. Doppia benedizione al santuario della Schirannetta, domenica 3: la mattina per la gol, il pomeriggio per le gestanti e il loro “pancione” – Tutto il programma

Malnate – “A Gurone per le “zone umide””, sabato, alle 14, ritrovo in Viale Borri (capolinea della E – parcheggio Carrefour). Una facile camminata da Bizzozero a Gurone per conoscere le zone umide e il ruolo fondamentale che questi ecosistemi svolgono, in particolare contro i cambiamenti climatici.

Durante la passeggiata verrà anche presentato il progetto “Corridoi Insubrici” e le azioni che coinvolgeranno alcune delle zone che attraverseremo. Il pomeriggio si concluderà con una merenda offerta da Legambiente presso i Mulini di Gurone. In caso di maltempo l’evento verrà rimandato a sabato 9 febbraio. Info: legambiente.varese@gmail.com

Varese – “Il valore estetico dell’abitare: dal privato al pubblico”, l’incontro è in programma per sabato alle 15 in Sala Montanari del Comune di Varese (Via dei Bersaglieri, 1). Conferenza nell’ambito del programma Immagina 2019 “Dentro l’Architettura”: relatore: Prof. Mario Abis, Università IULM, Presidente MAKNO Istituto di ricerche sociali e di Marketing, Partner RSM. Per info: info@immagina.varese.it.

Varese – Sabato, al Teatro Santuccio, alle 15 si terranno le audizioni de “Le Pop Up”. Le Pop Up è una formazione femminile, vincitrice del primo premio al concorso internazionale “In Canto sul Garda 2017”, che sta cercando un Soprano e un Contralto tra i 18 e i 25 anni per la propria attività concertistica. Le audizioni consistono nell’esecuzione di un brano pop a cappella da eseguirsi a memoria e nell’esecuzione di vocalizzi che coprano tutta l’estensione della candidata. Per maggiori informazioni: www.lepopup.it

Varese – Domenica appuntamento con le “Uscite Narranti” all’ Ex Collegio E. Macchi (Via Pasubio, 6), eccellenze del quartiere scolastico varesino. Ultima occasione per visitare il pregevole collegio del 1928.

Durata 2h 30′ circa. Per info e conferma dell’evento: info@officinambiente.org | www.officinambiente.org.

Varese – Il Premio Chiara-Festival del Racconto premia i giovani registi che hanno partecipato al concorso per videomaker a Villa Recalcati – Tutto il programma

Castelveccana – Gli Alpini ricordano Nikolajewka, domenica 3 febbraio corteo, alzabandiera e onore ai caduti: un momento per rendere omaggio ai Caduti – Tutto il programma

Ferno – Un incontro in ricordo di Vittorio Arrigoni, ma soprattutto una serata per far vivere il suo messaggio, sintetizzato in una frase divenuta simbolica: “Restiamo umani”. È il titolo dell’incontro proposto dalla Cooperativa San Martino venerdì 1 febbraio, alle 21:15 – Tutto il programma

Cavaria con Premezzo – Si brucia la Gioeubia a Cavaria con Premezzo nel fine settimana. Pro Loco e Comune invitano sabato 2 febbraio all’area mercato di via Cadorna. Dalle 19 c’è il banco gastronomico, alle 20.30 ci sarà lo spettacolo di Messer Della Brace, alle 20.45 si leverano le fiamme della gioeubia.- Tutto il programma

Busto Arsizio – Sabato 2 e domenica 3 febbraio il PalaBorsani di Castellanza sarà lo scenario nel quale andrà in scena la seconda prova regionale di spada e fioretto e interregionale (con Piemonte e Liguria) di sciabola. Per l’evento (curato dal Club Scherma Legnano) si prevede un coinvolgimento di circa tremila persone, tra cui 700 atleti più famiglie, tecnici, visitatori e addetti ai lavori, per una ventina di pedane allestite – Tutto il programma

Castiglione Olona – Sarà presentato sabato 2 febbraio 2019 alle ore 21.00 in occasione dell’evento Note e Parole, presso il Castello di Monteruzzo il libro “Il segreto delle due pietre” di Emanuele Avanti – Tutto il programma

Castellanza- Sabato 2 febbraio alla Sala Conferenze della Biblioteca Civica si terrà il reading letterario e musicale “Il violino di Auschwitz”, con la voce dell’autrice Anna Lavatelli e le note di Alessandra Sonia Romano che suonerà il violino originale simbolo della tragedia dell’Olocausto – Tutto il programma

TEATRO

Varese – Al Teatro Apollonio sabato sera in scena Katia Follesa e Angelo Pisani in Finchè Social non ci separi, alle 21. Domenica invece, per la rassegna “AmaTe! | Gli Attori in Circolo” presentano “Non è vero ma ci credo” alle ore 18.00. Ingresso 10 euro, spettacolo a favore de La Finestra di Malnate e Sulle Ali Onlus di Varese. www.teatrodivarese.it

Varese – Sabato 2 febbraio Calogero Marrone sarà ricordato nella sua Masnago con lo spettacolo teatrale “Calogero Marrone – Giusto tra le nazioni” nato per ricordare e far conoscere una figura a lungo dimenticata – Tutto il programma

Varese – Domenica 3 febbraio, alle 21 al Teatro Santuccio, verrà rappresentato il monologo/concerto tratto dal libro di Lorenzo Franzetti “Ada e le stelle” – Tutto il programma

Cassano Valcuvia – “Conferenza Buffa” di Antonio Catalano è in scena sabato 2 febbraio alle ore 21 per uno spettacolo adatto ad un pubblico di adulti e ragazzi. Uno spettacolo da non perdere – Tutto il programma

MUSICA e SERATE

Varese – Malika Ayane fa tappa in città per una data del suo tour “Domino”. Alle 21, al Teatro Apollonio di Piazza Repubblica – Tutto il programma

Varese – Alle Cantine Coop, sabato sera, in scena Brenneke con il nuovo disco “Nessuno lo deve sapere”. Apre la serata Bonetti. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Venerdì sera appuntamento con The Gluts e Clone Culture: un concerto rumoroso, di quelli votati al riverbero e alla psichedelia (cucina aperta dalle 19 e 30). Domenica, al mattino workshop dalle 10 alle 12 con “Yoga & Chakra”, la sera alle 21 “Cine Underground” presenta la proiezione di Milza Man – Tutto il programma

Cardano al Campo – Dopo il successo del concerto inaugurale, il prossimo appuntamento con la Rassegna di Musica Barocca “Il volto riscoperto della musica” è con il coro di voci maschili Komos che spazieranno dalla musica Rinascimentale alla Contemporanea. – Tutto il programma