Al Periferico con il comico e inventore di “mondi poetici” Antonio Catalano

Comicità e poesia a Cassano Valcuvia. “Conferenza Buffa” di Antonio Catalano l’attore inventore di mondi poetici. Sabato 2 febbraio alle ore 21 andrà in scena al Teatro Comunale di Cassano Valcuvia “Conferenza buffa-Incontro sul comico o comico incontro” uno spettacolo teatrale che svela tutte le sfumature del comico di e con Antonio Catalano adatto ad un pubblico di adulti e ragazzi.

L’opera che andrà in scena all’interno della stagione Latitudini è un nuovo capitolo dedicato alla poetica della fragilità che Antonio Catalano sta sviluppando in tutto il mondo, creando spettacoli, narrazioni, percorsi poetici, installazioni d’arte, mondi immaginari da esplorare come il Museo dell’Immaginario del Magopovero, lo spazio realizzato ad Asti con originali opere create dallo stesso artista.

Conferenza buffa si può considerare quasi una lezione di teatro, un “Bignami” dell’esperienza teatrale e dei suoi linguaggi, dal mimo, al grammelot, alla narrazione, al sussurro, al silenzio, per affermare che “il teatro deve ritrovare la sua capacità di essere indispensabile” e per rivelare al pubblico che “la malinconia a volte è la zia dell’allegria”.

Una riflessione semi-seria per invitare ad abbandonarsi al sussurro, alla gioia, ai silenzi della natura; ad aprirsi al tempo dell’ascolto e della meraviglia; all’elogio dei tonti, del sole, del vento, del bambino appena nato, delle nuvole, del mare, della luna che sa solo di sé e non sa niente di noi.

Lo spettacolo è adatto anche ai bambini con cui Catalano lavora spesso, creando percorsi all’interno delle scuole dell’infanzia e primarie e collaborando con insegnanti e educatori in tutta Italia e nel mondo.

Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, via IV Novembre 4. Ingresso 10 euro /ridotto (studenti, under 18, over 65, corsisti Periferico e Karakorum) 7 euro. Prenotazioni: 334.1185848 e info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it