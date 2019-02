A Castiglione arriva “Il segreto delle due pietre”

Sarà presentato sabato 2 febbraio 2019 alle ore 21.00 in occasione dell’evento Note&Parole, presso il Castello di Monteruzzo il libro “Il segreto delle due pietre” di Emanuele Avanti.

La trama: Luca Sarsi è un noto archeologo che ha girato in lungo e in largo il mondo trovandosi spesso in situazioni pericolose. Il suo lavoro lo porta nell’antico insediamento longobardo di Castelseprio, sulle tracce di una tomba longobarda, risalente al periodo di dominazione di Re Liutprando. La ricerca di questa tomba non è però semplice come sembra. Attorno ad essa c’è un mistero che lo metterà ancora una volta in serio pericolo. Sulle tracce della tomba ci sono infatti persone pronte a tutto pur di mettere le mani su ciò che contiene, anche a uccidere. Questa volta però non è solo. Al suo fianco c’è la bellissima ed intelligente Sara, una ragazza fuori dal comune. In un crescendo di azione e colpi di scena troveranno qualcosa di molto più prezioso di qualsiasi tesoro si possa mai celare all’interno della tomba.

L’ autore: Emanuele Avanti, dopo un’esperienza come ufficiale dell’aeronautica militare e un percorso professionale lavorando sui sistemi avionici e d’arma dei velivoli militari, è approdato definitivamente nel settore civile dove da anni si occupa di comunicazione di Marketing. Dopo la pubblicazione del suo primo libro “Operazione leone nero” ha voluto proporre un nuovo romanzo, per tutti gli amanti dell’azione e dell’avventura. Grande appassionato di lettura, con questo romanzo ha voluto rimettersi in gioco per provare cosa significa stare dalla parte dello scrittore.