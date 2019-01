“Restiamo umani”: la mamma di Vittorio Arrigoni racconta il figlio e il suo impegno

Un incontro in ricordo di Vittorio Arrigoni, ma soprattutto una serata per far vivere il suo messaggio, sintetizzato in una frase divenuta simbolica: “Restiamo umani”.

È il titolo dell’incontro proposto dalla Cooperativa San Martino venerdì 1 febbraio, alle 21:15.

Vittorio Arrigonim giornalista, attivista e difensore dei diritti umani, è stato ucciso a Gaza il 15 aprile 2011. Parole, immagini e musica (di Ivano Ventimiglia) accompagneranno l’intervista del giornalista Paolo Rossetti alla madre di Vittorio, Egidia Beretta Arrigoni.

Appuntamento negli spazi della Alleanza Cooperativa San Martino, in via Mazzini 16 a Ferno.