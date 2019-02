Scatenati sulla neve o creativi al calduccio

La neve è arrivata ed è abbondante in buona parte della provincia: non si può non tenerne conto. Quindi il primo impegno per ogni bambino è giocare un po’ con la neve per costruire con mamma e papà un bel pupazzo o per sfidarli con lo slittino o a palle di neve. In alternativa, o meglio in aggiunta, questo primo fine settimana di febbraio propone ai bambini di Varese e provincia laboratori, qualche spettacolo, spunti per piccoli spostamenti fuoriporta e qualche incontro.

EVENTI

Ovunque: giocare con la neve fa bene alla gioia dei bambini e anche alla loro salute. Basta coprirsi in maniera adeguata > Scopri come

Clivio: decima edizione per Cioccolandando, la manifestazione che propone una paseggiata alla scoperta degli angoli più suggestivi del paese in 5 tappe, tutte a base di cioccolata calda, ciascuna con il suo aroma differente > Come partecipare

SPETTACOLI

Saronno: sabato mattina “Le stanze della musica” propongono il concerto “Musica dall’infanzia”, pianoforte e violino per adulti e piccini > Scopri di più

Gallarate: il Teatro Delle Arti propone alle famiglie “I 2 di picche”, doppio spettacolo nel pomeriggio di sabato > L’iniziativa

Cassano Valcuvia: la “Conferenza buffa” di Antonio Catalano in programma sabato sera al Teatro periferico è adatto ad adulti e bambini > Lo spettacolo

Varese: domenica pomeriggio al Cinema teatro Nuovo è in programma lo spettacolo “Topolino nel magico mondo di Aladdin” > L’evento

Maccagno: domenica pomeriggio torna la rassegna teatrale per i più piccoli Bim Bum Bam all’Auditorium con lo spettacolo “Ortaggi all’arrembaggio” >I dettagli

LABORATORI

Laveno Mombello: sabato mattina si presenta alle famiglie “La tana di Piripù” il nuovo laboratorio permanente per bambini dai 3 ai 6 anni desiderosi di intraprendere un percorso a contatto con la natura > L’iniziativa

Daverio: un sabato pomeriggio speciale in biblioteca dove, in compagnia del fumettista Yuri Gamberoni, i ragazzi tra gli 8 e i 14 anni si cimenteranno nel disegno di una fiaba > Come iscriversi

Varese: seguendo le tracce e i materiali di Barry X Ball domenica c’è “Ritratto al tatto”, il nuovo appuntamento con le speciali visite guidate con laboratorio di Villa Panza Kids, per bambini dai 4 ai 12 anni > Leggi qui

Varese: ogni domenica sera, alle 18 Il salotto si trasforma nel “Salotto di Teddy”, aperitivo e laboratori per bambini > La proposta

INCONTRI PER MAMME E PAPÀ

Brebbia: parte domenica pomeriggio il corso di lettura ad alta voce tenuto da Betty Colombo > Il percorso

FUORI PORTA

Milano: la giornata dell’ingresso gratuito ai musei ogni prima domenica del mese, al Castello Sforzesco si trasforma in un’occasione per assistere a spettacoli teatrali, percorsi guidati e laboratori dedicati ai “Bimbi al castello” > Il programma

Milano: da giovedì 24 gennaio al Museo dei Bambini c’è “Natura“, la nuova gioco-mostra del Muba per bambini dai 2 ai 6 anni > Scopri di più

Lugano: gli incastri della natura in mostra con le 35 sculture di “Sean Kenney’s Nature with LEGO® bricks” allestita all’ex Asilo Ciani > Leggi