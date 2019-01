Ritratto al tatto, come Barry X Ball

Un viaggio attraverso i personaggi e i materiali utilizzati da Barry X Ball, l’artista cui è dedicato il prossimo appuntamento di Villa Panza Kids: domenica 3 febbraio alle ore 15 al museo di piazza Litta 1, c’è “Ritratto al tatto”, un nuovo percorso con la boratorio per i bambini , dedicato all’artista californiano.

La materia racconta una forma autonoma”, diceva Barry X Ball con riferimento al suo processo creativo.

Il percorso di visita analizzerà in particolar modo le opere della serie Portraits, ritratti di personalità del mondo dell’arte o appartenenti al suo universo intimo, come artisti, curatori, collezionisti.

I partecipanti saranno guidati in un viaggio nella materia: onice, oro, lapislazzulo e alabastro. Gli elementi caratterizzanti dei ritratti sono alcune pietre: esotiche, colorate, ricercate. Pietre ricche di venature, cavità e imperfezioni che vengono incluse nel ritratto e che caratterizzano profondamente la visione finale dell’opera stessa.

I bambini in laboratorio potranno realizzare un ritratto o un autoritratto polimaterico.

Attività adatta a bambini e ragazzim dai 4 ai 12 anni.

Ingresso e attività per iscritti al Fai 5euro (intero 10 euro). Per i genitori accompagnatori l’ingresso è gratuito se iscritti al Fai (5 euro tutti gli altri).

I posti sono limitati, quindi è necessaria la prenotazione al numero 0332 283960 oppure faibiumo@fondoambiente.it.