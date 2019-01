Aperitivo con laboratori la domenica sera al “Salotto di Teddy”

A partire dal prossimo 13 gennaio ogni domenica sera Il Salotto di Viale Belforte si trasforma nel “Salotto di Teddy”, aperto a bambini e famiglie per l’Open Lab, dalle ore 18 alle 20.30.

“Non un baby parking – precisa Roberto Capellaro, ideatore e conduttore dell’iniziativa – piuttosto un tempo dedicato alla famiglia, per passare un piacevole aperitivo insieme, in uno spazio adeguato per mettere a proprio agio i più piccoli, per condividere, osservare e scoprire con loro”.

Il Salotto di Teddy è dedicato in particolare a bambini di età compresa tra i 4 e i 9 anni che potranno esprimersi nel disegno libero, con giochi manipolativi e giochi creativi a tema, proposti assieme a letture e spazi di ascolto.