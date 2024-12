A Natale puoi: nella domenica più difficile la Openjobmetis abbatte Milano

Avete presente quei “rimbalzi” che avvengono in borsa quando un titolo prima crolla e poi, il giorno dopo, schizza alle stelle? Ecco, a Masnago è avvenuta la stessa cosa: al termine di una settimana di passione, difficoltà, polemiche e paure la Openjobmetis cancella il disastro di Cremona e si regala un’incredibile vittoria nel derby con Milano, 94-92.

Una cosa impensabile, un “miracolo di Natale” ancor più grande di quello compiuto contro la Virtus: dopo anni di sconfitte contro avversarie d’Eurolega questa Varese piazza un 2 su 2 che è oro colato in una classifica per il resto paurosa ma che questa sera è un pochino meno brutta. E non c’è solo il risultato da sottolineare: c’è il merito per come è arrivato visto che la squadra di Mandole ha comandato da primo all’ultimo minuto (salvo che sul 9-10), c’è l’apporto di tutti i giocatori alla causa, c’è la risposta di un pubblico che – come speravamo – ha lasciato fuori le critiche e si è messo al servizio della squadra. Perché battere l’Olimpia è una possibilità troppo bella per essere sprecata, sciolta nelle polemiche e nelle ripicche.

A voler cercare il pelo nell’uovo, ci sarebbe quel problemuccio cardiaco per i 4.700 tifosi che a 14” dalla fine si sono visti rimettere in discussione un successo già in tasca a causa di un paio di dabbenaggini di Librizzi e Gray (entrambi ottimi nel corso della gara): una tripla senza senso del play e un blocco irregolare dell’ala hanno dato a Milano i possessi del sorpasso-beffa ma questa volta Nico Mannion è riuscito laddove aveva fallito nelle prime giornate, far vincere la Openjobmetis. L’ex ha sbagliato un’entrata e forzato la tripla del possibile +2 a 4” dalla fine nel tentativo di scacco matto, e così dopo l’1/2 di Hands in lunetta all’Armani rimasto solo il tiro della disperazione di Bolmaro, ampiamente fuori bersaglio.

Ma come ha fatto Varese a vincere il derby? Tornando su quei ritmi alti che erano mancati nelle ultime partite, e non è un caso se la OJM abbia imbucato 94 punti a una difesa temuta come quella di Messina (fischiato, ma generoso nei complimenti a fine gara). I tre esterni (Sykes, Hands, Librizzi) hanno garantito maggiore corsa pur tra limiti ed errori, Gray e l’MVP Johnson hanno colpito, difeso, retto gli urti mentre l’esperienza di Tyus stavolta si è fatta sentire. E allungare con Assui le rotazioni è stata un’altra scelta intelligente specie per puntellare la difesa che ha fatto il suo dovere, anche nella lotta a rimbalzo.

Questa reattività e attenzione generale hanno costretto l’Olimpia a spremere i suoi VIP (LeDay, Brooks, Shields su tutti) a meno di 48 ore dal match di Barcellona perché il secondo quintetto di Messina ha mostrato passaggi a vuoto preoccupanti. E alla lunga anche una corazzata come Milano ha accusato il colpo, la fatica di continuare a galoppare, arrivando meno lucida nel finale quando alcuni errori hanno garantito a Varese il minimissimo vantaggio, sufficiente per far festa.

