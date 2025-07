Completato un altro tassello del piano stazioni: aperto il sottopasso in piazzale Kennedy

Un nuovo tassello del piano stazioni è stato finalmente completato.

Galleria fotografica Il nuovo sottopassaggio tra piazzale Kennedy e la stazione Nord di Varese 3 di 3

In queste ore è stato aperto il nuovo sottopasso che connette piazzale Kennedy e la stazione Nord. Il sottopasso, che prolunga quello già esistente in stazione fino ad arrivare direttamente al nuovo terminal bus, consente un passaggio diretto tra la stazione della linea che porta fino a Milano Cadorna, il terminal dei bus extraurbani e il parcheggio a 2 euro al giorno esistente tra il terminal e il costruendo nuovo centro anziani.

Una buona notizia per studenti e pendolari che ogni giorno utilizzano queste infrastrutture per gli spostamenti quotidiani, attesa ormai da molte settimane: i lavori di costruzione si erano già pressocchè conclusi nel mese di aprile.

Per il completamento della zona di Piazzale Kennedy, oltre al già citato Centro Anziani, manca ormai solo la zona biglietteria di autolinee varesine (che in realtà prevede anche una zona bar e sala d’attesa), per cui anche in questi giorni fervono i lavori per il suo completamento. L’edificio sostituirà il box biglietteria attualmente esistente in piazza.