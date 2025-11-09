Piazzale Trento, via libera alla riqualificazione: 830mila euro per l’area davanti alla stazione FNM di Varese

Il Comune di Varese ha dato il via libera alla riqualificazione di Piazzale Trento, l’area prospiciente la stazione delle Ferrovie Nord Milano a Varese. La Giunta comunale ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per un intervento da 830mila euro che punta a ridisegnare completamente gli spazi compresi tra Piazzale Trento, Via Casula e Viale Milano.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è rendere più sicuri e meglio fruibili gli spazi sia pedonali che carrabili, creando al tempo stesso un collegamento architettonico migliore tra quest’area, il centro città e il comparto delle stazioni, oggetto negli ultimi anni di una profonda riqualificazione grazie ai 18 milioni di euro ottenuti dal Bando Periferie nazionale.

I lavori prevedono il rifacimento completo delle pavimentazioni con l’utilizzo di materiali differenziati, la riprogettazione delle aree verdi, la riorganizzazione degli stalli di sosta per le auto e delle fermate di autobus e taxi, oltre al rinnovo dell’illuminazione pubblica.

Il finanziamento dell’opera arriva da due fonti: 165mila euro dai fondi dei frontalieri e 665mila euro dall’avanzo vincolato del bilancio comunale. Il progetto è inserito nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e la Giunta ha dichiarato la delibera immediatamente eseguibile per consentire un rapido affidamento degli incarichi di progettazione, che permetteranno, presumibilmente l’avvio dei cantieri nell’anno prossimo.

Dal punto di vista urbanistico, l’area si inserisce completamente nel perimetro del Comparto Stazioni: si tratta quindi di un tassello che si aggiunge al più ampio progetto di rigenerazione dell’intera zona delle stazioni ferroviarie già in atto da anni, e che ha già cambiato il volto di piazzale Kennedy e dell’area davanti alla Stazione dello Stato.