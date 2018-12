Piano stazioni, chiusa la procedura di gara

Ad un anno esatto dalla firma della convenzione a Roma si è chiusa la Procedura di Gara relativa all’aggiudicazione degli interventi nel comparto stazioni per la riqualificazione dello spazio pubblico della mobilità urbana ed extraurbana, l’interconnessione modale dei quartieri periferici e del polo ospedaliero con il sistema infrastrutturale.

Galleria fotografica Il progetto stazioni presentato in Fiera a Varese 4 di 7

Esattamente il 18 dicembre 2017 infatti il sindaco Galimberti firmava a Roma la convenzione per lo stanziamento dei 18 milioni per l’intervento di riqualificazione del comparto stazioni di Varese. Dopo un anno viene fatto un altro importante passo in avanti.

Alla procedura di gara hanno partecipato cinque società e la prima in graduatoria per punteggio tecnico e offerta economica è il Consorzio Stabile Galileo Soc. Cons. Arl. L’apertura dei primi cantieri è prevista verso la fine della primavera del 2019.