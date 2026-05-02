Ultimo sforzo per il Varese: a Lavagna si chiude il campionato

Il campionato del Varese si era aperto a settembre al “Riboli” di Lavagna e, per una coincidenza di calendario, sarà anche teatro dell’ultima. Domenica 3 maggio i biancorossi affronteranno l’ultimo turno della stagione regolare in casa della Lavagnese, penultima e già retrocessa. Per Bruzzone e compagni invece l’obiettivo sarà mantenere il punto di vantaggio sul Chisola per approdare au playoff. Traguardo che – come già ampiamente detto- non conta nulla se non per l’orgoglio.

«Le ultime due vittorie casalinghe hanno ridato grande spinta a un gruppo a cui, comunque, non è mai mancata la determinazione – spiega mister Andrea Ciceri alla vigilia della trasferta -. In queste settimane il tema principale è il recupero del maggior numero di giocatori possibile, così da presentarci con il massimo potenziale alla partita decisiva per chiudere il campionato. Non dobbiamo commettere l’errore di pensare che la sfida sia vinta in partenza solo perché la Lavagnese è già retrocessa. Nel calcio le partite vanno sempre giocate, specialmente contro squadre che possiedono valori individuali importanti. Loro sono reduci da un percorso lungo in questa categoria e, nonostante il momento difficile, hanno dimostrato di avere uno stile di gioco capace di infastidire chiunque. Quando una squadra gioca libera da pressioni può risultare pericolosa, quindi dovremo scendere in campo con lucidità e attenzione per ottenere i tre punti.»

«Ogni partita ha una storia a sé e richiede un forte spirito di adattamento – conclude il mister -, proprio come abbiamo fatto nelle diverse sfide contro Dertona e Saluzzo. Domenica incontreremo probabilmente molto caldo su un campo sintetico che conosciamo bene, dato che lì abbiamo aperto e ora chiuderemo il ciclo di questo campionato; speriamo sia di buon auspicio. Dovremo essere bravi a trovare le chiavi giuste contro un avversario che non ha più nulla da perdere e che potrebbe schierare giovani mossi da uno spirito arrembante. Da parte nostra, sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e sbagliare il meno possibile per adattarci a tutto ciò che la gara proporrà nell’arco dei novanta minuti».

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE A – XXXIV GIORNATA

Club Milano – Asti; Gozzano – Cairese; Imperia – Celle Varazze; Lavagnese – Varese; Ligorna – NovaRomentin; Saluzzo – Derthona; Sestri Levante – Sanremese; Vado – Biellese; Valenzana – Chisola.

CLASSIFICA: Vado 75; Ligorna 69; Biellese 57; Sestri Levante 54; Varese 53; Chisola 52; Sanremese 46; Valenzana 45; Saluzzo 42; Celle Varazze, Imperia 41; Cairese 40; Derthona, Club Milano 39; Gozzano 36; Asti 35; Lavagnese 27; NovaRomentin (-5) 16.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.