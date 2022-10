“Ecco come sarà piazzale Kennedy a Varese”

Mentre i lavori proseguono, siamo entrati nel cantiere di piazzale Kennedy, per farci raccontare dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Civati tempi e modalità della realizzazione per l’importante tranche del Piano Stazioni.

Quello che spicca innanzitutto è la parte completamente nuova del piazzale, che è anche sopraelevata. Di cosa si tratta?

«È il nuovo spazio pubblico, che è in cima a piazzale Kennedy. Sarà uno spazio polivalente, immaginato per ospitare piccoli mercati alimentari, manifestazioni culturali, concerti cinema all’aperto e altro. Davanti allo spazio ci sarà il nuovo terminal bus, la cui realizzazione è in fase avanzata, che ospiterà il terminal del trasporto extraurbane, sarà collegato direttamente con la stazione delle ferrovie Nord e andrà a creare così un nuovo polo della mobilità intermodale, con un collegamento molto più rapido e comodo – un sottopasso diretto tra il terminal e le banchine della stazione – per i viaggiatori che utilizzano la stazione e il trasporto extraurbano. Sotto alla piazza ci sarà un polo attrezzato con una sala viaggiatori, dove questi ultimi si potranno rifugiare se fa freddo, potranno acquistare un biglietto e potranno bere il caffè, perchè ci sarà anche una caffetteria bar. Una struttura che vuole portare la mobilità della nostra città in una nuova fase: da una un po’ antiquata dove i viaggiatori aspettavano l’autobus sotto la pioggia, al freddo, senza una pensilina che li ricoverasse ad una fase nuova e pi confortevole, e speriamo di incremento del trasporto pubblico».

Anche i cantieri in piazzale Trieste sono in movimento. Qui cosa si sta realizzando?

«Il lavoro in piazzale Trieste verrà completato nei prossimi mesi: qui verrà realizzata una piazza pedonale, in sinergia con Ferrovie dello Stato, che diventerà una sorta di salotto del trasporto. Un posto dove i viaggiatori potranno entrare e fruire dello spazio come in altre città: penso a piazzale Cadorna a Milano o la piazza davanti alla stazione di Bergamo. Una lunga passeggiata, una nuova area pedonale che dalla stazione dello Stato arriverà fino a piazzale Kennedy, per poi interagire anche con tutta la zona di Giubiano dove in piazza Biroldi abbiamo realizzato una nuova piazza. La riqualificazione complessiva di tutti questi spazi pubblici è all’insegna della mobilità sostenibile, della pedonalità e della rigenerazione di aree degradate: qui verranno messe decine di telecamere di videosorveglianza per garantire la sicurezza».

Quali sono i tempi per questa parte di cantiere?

«Per quanto riguarda piazzale Kennedy, il terminal bus potrà essere fruibile con alcune limitazioni ma funzionante per il trasporto pubblico entro la fine di quest’anno al massimo per le prime settimane dell’anno nuovo. tutti i bus che ora sono ospitati nel piazzale davanti alla stazione “torneranno a casa” e potranno tornare a funzionare come in passato. Il piazzale che occupavano verrà adibito di nuovo al parcheggio delle auto, mentre dalla parte opposta, in piazzale Trieste, si completerà la prima metà della piazza nelle prossime settimane e successivamente, dopo il trasferimento degli autobus che ora vi sostano, torneremo a lavorare nella seconda metà per completare la pedonalizzazione. Questa parte della piazza verrà completata nel 2023, come nel 2023 aprirà definitivamente il sottopasso tra stazione Nord e piazzale Kennedy, che è però già stato impostato dal punto di vista strutturale. Nel 2023 infine è prevista anche conclusione del centro diurno in fondo a piazzale Kennedy».