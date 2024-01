Giù i pannelli del cantiere, arriva un nuovo marciapiede per arrivare alla stazione dei bus a Varese

Nuova attesa novità nel cantiere del piano stazioni a Varese: sono stati rimossi i pannelli in compensato e cemento che riparavano il cantiere all’altezza di piazzale Kennedy, angolo via Maspero.

L’operazione, cominciata nella giornata del 9, si è conclusa intorno alle 14 di mercoledì 10, liberando alla vista la struttura della biglietteria in costruzione, e rendendo agibile il secondo marciapiede realizzato ai bordi della nuova struttura.

Un marciapiede necessario e sentito, perchè dalla realizzazione della nuova stazione dei bus il flusso delle persone che si spostavano verso piazzale Kennedy, è tornato di nuovo ad essere importante e molto spesso “sconfinava” oltre lo stretto marciapiede esistente, creando situazioni di pericolosità nella zona del semaforo. Tanto sentito che i pedoni hanno cominciato ad utilizzarlo fin dai primi istanti dopo l’apertura.

I cantieri proseguiranno all’interno della struttura, eccezion fatta che per la zona intorno ad un vecchio lampione Enel che è rimasto “in mezzo alla strada” dopo i cambiamenti sulla strada: a provvedere al suo smantellamento dovrà essere però E-Distribuzione, la società che gestisce la rete elettrica. Una richiesta che ci dicono essere fatta da tempo, e che si spera sia portata a compimento a breve: nell’area dell’attuale palo infatti è prevista la fermata della linea C.

In sospeso restano anche le pensiline, finora senza una copertura: è attesa però in tempi brevi una copertura in lamiera, al posto di quella iniziale in vetro, in grado di sostenere l’apposizione di pannelli fotovoltaici, come avevamo anticipato qui.

Mentre procedono i lavori anche per il centro diurno, in fondo alla piazza e il nuovo parcheggio a strisce blu, tra la stazione dei bus e il centro diurno, lavora a pieno regime, si pensa ora alla prossima fase: la riqualificazione dell’incrocio tra via Morosini, via Milano e via Maspero, con un attraversamento pedonale ad altezza strada protetto, che porterà poi allo spostamento dei lavori su piazzale Trento, la zona della stazione Nord. Una fase del lavoro che diversi davano per “dispersa”, ma che ci è stata confermata dall’assessorato.