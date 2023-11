Piazzale Kennedy a Varese è ora riaperta ai pedoni

In attesa della completa riapertura del grande spiazzo interessato dal Piano Stazioni, piazzale Kennedy a Varese è stato da ieri riaperto ai pedoni.

Una notizia importante soprattutto per i pendolari, che hanno di nuovo un accesso agevole al parcheggio di via Cimone, apprezzatissimo da chi prende il treno, perchè non è distante da entrambe le stazioni e costa due euro al giorno.

Per tutto il periodo del cantiere sul Vellone, il parcheggio era rimasto “tagliato fuori” dal piazzale e per usufruirne era necessario risalire la via per poi immettersi in via Maspero: un percorso a piedi decisamente più disagevole che semplicemente attraversare la piazza.

Ora manca solo la riapertura ai veicoli, che porterà però con sè un cambiamento importante di viabilità: via Cimone infatti invertirà il senso di marcia, tornando a senso unico “a scendere”, mentre piazzale Kennedy sarà a senso unico verso le stazioni.

E’ necessaria perciò un’ordinanza da parte del comandante dei vigili e l’adattamento di tutta la segnaletica, orizzontale e verticale.